Um total de 62 canoístas participam no próximo domingo na 5.ª edição do Madeira Ocean Race, competição organizada pelo Clube Naval do Funchal em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira e Federação Portuguesa de Canoagem.

Entre os inscritos, maioritariamente oriundos da Madeira, Açores e continente, estão cinco atletas espanhóis, entre eles Carlos Perez Rial, medalha...