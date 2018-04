Madeira no sexto lugar

A selecção da Madeira de futebol feminino conquistou ontem o sexto lugar no Torneio Inter-Associações destinado ao escalão de sub-16, e que teve lugar em Castelo Branco.

Depois da derrota na ronda inaugural diante da selecção de Viseu por 3-1, e numa competição de futebol de 7, as madeirenses viriam a vencer no encontro seguinte à selecção de Braga, num emocionante jogo que terminou empatado a três bolas, mas as insulares viriam a vencer nos pontapés da marca de grande penalidade por 3-2. No derradeiro jogo e na luta pelo quinto e sexto lugar o conjunto madeirense veio a perder com Leiria por 2-0.