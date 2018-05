Madeira no Comité das Regiões

A secretária Regional do Turismo e Cultura, marca presença, a partir de hoje, na 129.ª Reunião Plenária do Comité das Regiões, em Bruxelas, onde representa o presidente do Governo Regional.

Segundo o gabinete de Paula Cabaço, que tem a tutela dos Assuntos Europeus, neste encontro serão realizados dois debates, um sobre o Quadro Financeiro Plurianual para 2021-2027, pelo comissário responsável pelo Orçamento e Recursos Humanos, Günther Oettinger e, outro, sobre o ‘Reforço da Identidade Europeia Através da Cultura’, com intervenções do comissário com a pasta da Educação, Cultura, Juventude e Desporto, Tibor Navracsics, do presidente do Comité Económico e Social Europeu, Luca Jahier e da presidente da Comissão CULT do Parlamento Europeu, Petra Kammerevert. São temáticas que assumem a maior importância, na actualidade e no contexto europeu, de acordo com a governante.

Em cima da mesa vão estar igualmente em discussão outros assuntos, sendo que vão ser apresentados oito pareceres de iniciativa, com quatro emendas por parte da Madeira, as quais têm como principal intuito salvaguardar a dimensão ultraperiférica nos referidos documentos.

Merece também destaque a proposta de parecer sobre a “Revisão do Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia”, que a Região apoia. Esta revisão permitirá dar resposta cabal e, em tempo útil, a catástrofes, como incêndios florestais e inundações, prevendo-se o reforço substancial das dotações financeiras que passam dos actuais 368,4 milhões de euros para 631 566 milhões no período 2014-2020 e estipulando-se que devem ser tidas em conta as necessidades especiais das regiões isoladas, ultraperiféricas e de outras regiões ou ilhas da União no plano da prevenção, preparação e resposta a catástrofes.

No parecer de iniciativa intitulado “Revisão intercalar da Estratégia da UE para as Florestas”, a Madeira defende um apoio adequado à gestão e preservação das florestas primárias (amazónicas e subtropicais), presentes nalgumas regiões ultraperiféricas da Europa, que representam 80% da biodiversidade europeia e cujos guardiões são os órgãos de poder local e regional.

No documento ‘Reforçar a inovação nas regiões da Europa: Estratégias para um crescimento resiliente, inclusivo e sustentável’, a Madeira concorda ser fundamental eliminar, na medida possível, a complexidade na gestão dos fundos, a fim de permitir a criação de sinergias entre Fundos e Programas Europeus.

Por fim, será discutida igualmente uma resolução sobre as ‘Implicações para os órgãos de poder local e regional da retirada do Reino Unido da União Europeia’.