O karaté regional esteve em particular destaque no passado fim-de-semana em mais uma prova internacional realizada em Portugal, desta feita no Open Internacional da Póvoa do Varzim.

Neste evento que contou com mais de oito centenas de atletas de 97 clubes, oriundos de sete países diferentes, a Madeira iria estar presente com um total de cerca de três dezenas de karatecas, mas o cancelamento...