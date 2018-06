Madeira marca presença na Feira de Agricultura

A Região marca presença novamente na Feira Nacional de Agricultura, evento anual que decorre entre hoje e o próximo dia 10 de Junho no Centro Nacional de Exposições (CNEMA) de Santarám. A Madeira estará representada com um pavilhão onde estarão integradas várias empresas agroalimentares da Região, com o objectivo de valorizar, divulgar e promover os produtos regionais.

Os melhores produtos agroalimentares estarão mais uma vez no Salão Prazer de Provar, iniciativa que voltará a privilegiar acções destinadas a produtores, consumidores e profissionais, com ênfase para a área dedicada aos vencedores dos Concursos Nacionais de produtos portugueses, onde muitos produtos transformados madeirenses já foram galardoados.

Do programa do evento constam ainda três actividades denominadas ‘Da Madeira, com Mais Sabor’, a realizar nos dias 6, 7 e 9 de junho, na Nave A do CNEMA.

“Uma feira importante e que o Governo Regional faz questão de estar representado”, diz Humberto Vasconcelos. Para o secretário regional de Agricultura e Pescas este é um exemplo de certame onde os produtos regionais devem estar representados. “A Agricultura madeirense pelo momento que atravessa e pela qualidade dos produtos que tem, merece estar representada em certames com esta qualidade e reputação” disse.

Os seminários e colóquios que decorrem nos dias úteis constituirão ainda um importante foco de debate e discussão dos principais temas agrícolas e serão, certamente, motivo de atracção para grande número de profissionais e interessados no setor agrícola.

Com cerca de 200 mil visitantes, dos quais mais de 40 mil são profissionais, a Feira Nacional de Agricultura é o mais importante e representativo certame do sector e apresenta-se como um espaço privilegiado para o estabelecimento de contactos e negócios. O ‘Olival e o Azeite’ serão o mote desta 55.ª Feira Nacional de Agricultura/65.ª Feira do Ribatejo.

Assim, este ano destaque-se o ‘World Olive Oil Summit’ que contará com a presença de especialistas nacionais e internacionais da fileira do azeite e que engloba o Concurso Nacional de Azeite, o Congresso Nacional de Azeite, o Simpósio Nacional de Olivicultura, a Exposição de Azeites Premiados, exposições de Pintura e Fotografia, acções de ‘show cooking’ para adultos e crianças e ainda a exibição de filmes alusivos ao tema.