Madeira ganha nova área natural protegida

O Governo Regional, através da Secretaria do Ambiente e Recursos Naturais (SRA), prepara-se para criar mais uma área natural protegida. Trata-se da área das Achadas da Cruz e Ponta do Pargo, que será composta na sua parte marinha pelo Parque Natural Marinho do mesmo nome e, na sua parte terrestre pelo Monumento Natural, pela Paisagem Protegida e pela Reserva Natural.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, a futura área protegida compreende a parte terrestre que se estende para Leste da Ribeira do Tristão (Porto Moniz) até ao Ribeiro Velho (Calheta). Esta é uma zona de relevante património natural com elevado interesse ecológico, científico, pedagógico e turístico, devido à existência de formações vegetais naturais, zonas de nidificação e repouso de várias espécies de aves e ao património cultural presente nas várias fajãs. Todas estas características têm suscitado um grande interesse e crescente procura desta área para o desenvolvimento de múltiplas actividades humanas com grande potencial sócio-económico.

É por essa razão que a SRA, e numa óptica de interesse público, quer fomentar este usufruto, compatibilizando-o com os interesses ambientais prevalentes nestes espaços naturais, tal como tem acontecido nas restantes áreas protegidas que ao longo dos tempos têm vindo a ser criadas na Região.

Refira-se que actualmente existem sete áreas naturais protegidas, desde as exclusivamente terrestres, como o Parque Natural da Madeira, e áreas exclusivamente marinhas, como a Reserva Natural Parcial do Garajau e a Reserva Natural da Rocha do Navio. Englobam ainda áreas mistas (terrestres e marinhas), como as Reservas Naturais das Ilhas Desertas e das Ilhas Selvagens e a Rede de Áreas Marinhas Protegidas do Porto Santo. A última a ser criada foi a Área Protegida do Cabo Girão, (Parque Marinho, Monumento Natural e Paisagem Protegida do Cabo Girão) em 2016.

Várias categorias nos diferentes espaços da área

De acordo dados fornecidos pela SRA, as várias zonas que compõem a futura área protegida das Achadas da Cruz e Ponta do Pargo têm diferentes categorias no âmbito do sistema de classificação de áreas protegidas definido pela International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Assim, o Parque Natural Marinho das Achadas da Cruz e Ponta do Pargo, categoria VI da IUCN, tem como objectivo essencial a adopção de medidas que visem a protecção, valorização e uso sustentado do Mar, através da integração harmoniosa das actividades humanas, naquela zona. O Monumento Natural das Achadas da Cruz e Ponta do Pargo, categoria III da IUCN, caracteriza-se por ser uma área que contém zonas de elevado valor e importância natural e cultural.

A Paisagem Protegida das Achadas da Cruz e Ponta do Pargo, categoria V da IUCN, define-se como uma paisagem onde a interacção das pessoas com a natureza através do tempo tem produzido uma área de carácter distinto com grande valor estético e cultural e, finalmente, a Reserva Natural das Achadas da Cruz e Ponta do Pargo, categoria I da IUCN, define-se como sendo uma área de terra ou mar sem modificações ou com pequenas modificações pela acção humana, que mantém o seu carácter natural.

Importa realçar ainda que a gestão desta área protegida será efectuada com o apoio de uma comissão consultiva de acompanhamento. Até ao momento, e no decurso deste processo, já foram ouvidas várias entidades a quem a SRA pediu parecer, nomeadamente, as autarquias do Porto Moniz e Calheta, a ACIF, a GNR e a Marinha, a DROTA, a Coopescamadeira, as Associações de Surf da Madeira e da RAM, o Observatório Oceânico, a Associação Insular de Geografia e a Associação de Pesca Submarina e Apneia.

Características de fauna e flora

Na falésia costeira desta área, a vegetação é caracterizada pelos estratos herbáceo e arbustivo de características xerofíticas, onde se destacam várias espécies endémicas do Arquipélago da Madeira e da Macaronésia. Caracteriza-se assim pela presença de vários Habitats Naturais e Semi-naturais, nomeadamente: Falésias com flora endémica das costas macaronésias e Matos termomediterrânicos pré-desérticos.

Do ponto de vista faunístico, este local faz parte do habitat de nidificação de várias espécies de aves marinhas protegidas, bem como integra o habitat de outras espécies de passeriformes e aves de rapina, artrópodes, moluscos e répteis, todos eles endemismos da região macaronésica.

Segundo dados do Atlas das Aves Nidificantes no Arquipélago da Madeira, e incluindo apenas as espécies dadas como nidificantes para a RAM, verifica-se que o Francelho (Falco tinnunculus), o Melro-preto (Turdus merula), o Pintassilgo (Carduelis carduelis) e o Pintarroxo (Carduelis cannabina) apresentam nidificação confirmada naquela zona, entre outras espécies.

No que se refere à área marinha, na envolvente daquela atrás referenciada, são vários os focos de interesse que vão desde o património geológico submerso, até à existência de spots de surf e de mergulho, passando por uma potencialmente rica biodiversidade. Estão identificados bancos de areia permanentemente cobertos por água do mar pouco profunda, nseadas e baías pouco profundas e grutas marinhas submersas ou semi submersas.

Dados de pesca experimental, assim como levantamentos recentes, confirmam a ocorrência de várias comunidades e espécies de peixes, representativos dos ecossistemas marinhos costeiros da Madeira e que importa preservar. São espécies com elevado interesse para a manutenção dos serviços do ecossistema, assim como também para a actividade de pesca.