Madeira ganha ligação a Belfast

A partir de amanhã, os aeroportos da Madeira e de Belfast passam a estar ligados por uma nova rota, a ser operada pela JET2. A frequência semanal prolonga-se ao longo de todo o ano e passa a ser a única ligação directa à Irlanda, prevendo-se um total de 11.506 passageiros a transportar para o destino.

Uma boa notícia que deixa a secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, satisfeita na medida “em que representa uma excelente oportunidade de aproximação ao mercado irlandês e mais uma forma de reforçarmos a nossa abertura ao exterior, através de um operador que tem vindo a contribuir, de forma decisiva, para o nosso destino, especialmente no que respeita ao mercado britânico”.

Com a nova ligação, a JET2 passa a voar para a Região desde as suas nove bases, com 11 frequências semanais, numa operação que, sustentada pelo operador turístico Jet2Holidays, teve início em 2011, através das rotas de Leeds e de Manchester. Em 2014, a JET2 passou a voar para a Madeira desde Glasgow, Newcastle e de East Midlands, tendo reforçado a sua operação, em 2017, com mais três rotas: Birmingham, Edinburgh e Londres Stansted.

A este propósito, a governante revela que o facto de esta companhia operar desde todas as suas bases torna evidente “a boa relação que tem vindo a ser desenvolvida, ao longo de todos estes anos, entre o operador e o destino”, bem como “evidencia a atractividade da nossa oferta e o interesse da procura”.

Procura à qual Paula Cabaço considera crucial corresponder, particularmente num momento em que se perderam lugares no mercado do Reino Unido, “que devem ser, progressivamente, repostos”, a favor da estabilidade e sustentabilidade da actividade turística na Região. “É precisamente nessa lógica que estamos empenhados e a trabalhar, conjuntamente, com a Associação de Promoção da Madeira e a ANA”, sublinha Paula Cabaço.

Na base desta operação junto de todos os aeroportos atrás referidos, foram transportados, em 2017, pela JET2 137.486 passageiros (chegadas e partidas). Uma operação que tem vindo a crescer todos os anos: em 2015, registou-se um crescimento de 16% no número de passageiros transportados, em 2016, de 18% e, no ano passado, de 61%.