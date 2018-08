Assinalou-se ontem o Dia Internacional da Igualdade Feminina, comemorado nesta data em alusão à ratificação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de Agosto de 1789.

A propósito da efeméride, o DIÁRIO foi conversar com Mafalda Gonçalves, presidente do Departamento Regional das Mulheres Socialistas da Madeira, sobre as questões da desigualdade de género que ainda persistem...