Madeira em bom plano no Torneio Ibérico

A selecção da Madeira de ténis de mesa de sub-13 marcou presença, no passado fim-de-semana, em Andaluzia na 20.ª edição do Torneio Ibérico, acabando por ter boas prestações.

Na prova por equipas, Afonso Melim, Egas Costa e Bernardo Pinto atingiram as meias-finais mas perderam diante Andaluzia por 3-1 ficando afastado da meia-final. Já na luta pelo bronze os insulares voltaram a ser derrotas, agora por Castilla La Mancha (3-1) ficando assim no quarto lugar final. Em femininos Francisca Gouveia, Sara Ferreira e Victória Diaciuc ficaram na sétima posição final. Já na variante de singulares, todos os atletas atingiram o mapa final, com destaque para Egas Costa e Sara Ferreira que terminaram num positivo quinto lugar final.