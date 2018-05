Madeira em bom plano no Meeting de Coimbra

A jovem selecção da Madeira em natação marcou presença no passado fim-de-semana no XI Meeting Internacional Cidade de Coimbra - XXX Torneio Internacional da Queima das Fitas.

Num evento que contou com cerca de três centenas de atletas em representação de 45 selecções e clubes, os insulares estiveram em bom plano, e numa competição de classificação absoluta.

O grande destaque vai para o alvinegro Pedro Galvão Gouveia, que uma vez mais destacou-se na mariposa, conquistando a medalhas de prata nos 100 metros, (58,06 segundos) e a de bronze nos 200 metros (2.08.01). Igualmente em evidência esteve Tomás António Silva, o júnior do Clube Naval do Funchal que foi vice-campeão nos 400 metros estilos com a marca de 4.41.26. O navalista ainda veio a alcançar um sexto nos 200 bruços e um sétimo lugar nos 200 estilos A.

Quanto aos restantes atletas, ainda do escalão juvenil tiveram bons resultados, nomeadamente André Portugal Deus, oitavo nos 400 metros livres (4.15.61), e vencendo inclusive todos os nadadores da selecção lusa do seu escalão. Rui Afonso Fernandes também esteve muito bem nos 200 metros costas ao ser segundo na Final B (2.17.82).

Referência final para Pedro Reis Rodrigues (São Roque) que também participou no evento. O medalha de bronze dos 1.500 metros livres nos últimos Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Seniores, veio a fazer, em Coimbra a sétima melhor marca da distância com o registo de 17.06.48.