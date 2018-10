Madeira é referência para o ECDC

O European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) já solicitou, através da Direcção-geral da Saúde, um reunião à Região. O objectivo é o de vir à Madeira e conhecer, de perto, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) em termos de vigilância entomológica e epidemiológica do mosquito Aedes aegypti.

Herberto Jesus, presidente...