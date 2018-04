Madeira e o Mundo consagraram os campeões

Os cerca de dois mil e quinhentos atletas que fizeram parte da edição de 2018 do Madeira Island Ultra Trail (MIUT) foram, todos, ‘aplaudidos de pé’ como verdadeiros campeões, daquela que foi mais uma etapa do circuito mundial de Ultra Trail.

Ontem, o principal palco do MIUT, instalado na Praça Fórum de Machico, serviu para consagrar os grandes campeões das várias distâncias e escalões, mas igualmente todos aqueles que receberam a medalha de ‘finisher’ assim como os restantes que mesmo não conseguindo cortar a linha de meta, foram fundamentais para colocar a Região, uma vez mais, no mapa mundial quer como ‘pérola do Atlântico’ de trail running quer mesmo como destino turístico.

Uma festa de encerramento que deixou bem claro que 2019, toda a ilha voltará a viver as fortes emoções de uma etapa de ‘luxo’ no circuito mundial.

Justino Nóbrega, presidente do clube organizador do MIUT, o Clube de Montanha do Funchal (CMoF) mostrou-se satisfeito pelo espectáculo competitivo bem como pela prestação da organização que este a altura de uma evento desta magnitude.

“Tivemos uma competição interessante de seguir, muito emotiva e com uma organização que esteve a altura do evento”, adiantou durante a cerimónia da entregue de prémios.

Já a pensar no futuro o responsável máximo do CMoF sonha com uma prova de nível superior. “É claro que sonhamos sempre colocar a fasquia mais alto, mas para tal é preciso um maior apoio quer público e/ou privado. Acho que o MIUT já merecia maiores apoios, pois já provou que podemos levar a Madeira ao Mundo”, concluiu.