Madeira e Marítimo têm jornadas duplas no vólei

As equipas de voleibol do Madeira e do Marítimo têm, este fim-de-semana, jornadas duplas a contar para as fases finais dos campeonatos nacionais da II Divisão, série dos primeiros.

O Madeira actua em casa, recebendo hoje (19 horas), no Pavilhão da Levada, o Ginásio de Santo Tirso, num jogo em atraso da quarta jornada, que fora adiado pelo facto de a equipa visitante não ter conseguido aterrar, no dia previsto para o jogo, no Aeroporto da Madeira.

O Ginásio está na 5.ª posição da classificação com quatro pontos, tantos quantos tem o Madeira, embora a equipa madeirense tenha menos um jogo disputado.

Amanhã, as madeirenses recebem a Escola Pedro Eanes Lobato, às 16 horas, no mesmo recinto. A equipa continental é segunda classificada com 16 pontos.

Refira-se que o Madeira irá disputar em casa as quatro jornadas que restam desta segunda fase.

Ao contrário do Madeira, o Marítimo cumpre os seus dois jogos deste fim-de-semana no continente.

A equipa verde-rubra, que está no quarto lugar com seis pontos e menos um jogo disputado, tem hoje (15 horas), um compromisso de extrema dificuldade diante do líder Famalicense. Uma equipa que soma 17 pontos, fruto de seis vitórias noutros tantos jogos disputados.

Amanhã, às 16 horas, o adversário da equipa comandada por Ricardo Nunes é o Fiães, que ocupa o quinto lugar com três pontos e seis jogos já realizados.