Madeira é fonte de inspiração para a regionalização

Miguel Albuquerque e Rui Moreira saíram das ‘Conversas à Porto’ com a convicção de terem proporcionado “um grande debate”, no qual participaram 160 convidados na noite longa de terça-feira, após intenso dia de trabalho. Sem falsas modéstias, o mais do que provável “líder da regionalização que Portugal tanto precisa”, distribuiu críticas “às corporações” do regime que o líder madeirense lamenta ser excessivamente centralista (ver destaque). Mas também foi encorajado na luta por uma grande causa. “O meu amigo que é combativo comece a mexer nisso”, referiu Albuquerque.

Não admira que o autarca mostrasse o que pensa do tema que está na ordem do dia, por via de um acordo PS-PSD, clarificando que a “descentralização não é delegar competências mas passar poder”, - dando como exemplo as pretensões do Estado para Educação que resume a uma mera “hotelaria das escolas”, já que o centralismo quer passar infraestruturas, refeições e a limpeza, mas a colocação de professores e a definição curricular nem pensar - e que assumisse não querer ser “director regional do nada”.

Convicto que “não há descentralização real se não houver apropriação política do processo”, em conversa com o DIÁRIO, o presidente da Câmara do Porto assegura que a Madeira é exemplo a seguir na estratégia política que defende. “A Madeira é uma grande fonte de inspiração. Para quem conhece a Madeira como eu conheço há mais de 40 anos e para quem viu o que foi o progresso social e económico, mas também a afirmação de cidadania e a capacidade de reivindicação relativamente à capital do império, acho a Madeira muito importante para demonstrar que a regionalização é um sonho exequível também para o que resta das províncias que somos nós”, opina.

“Província” é uma realidade particularmente sentida pelo autarca independente e pelas gentes do Porto. Di-lo sem nenhum complexo. “Gosto muito da capital que tenho. Gosto muito de Lisboa. Mas não há dúvida nenhuma que há toda uma nomenclatura que trata o resto do País, fora das ameias, como província”, observa embora admita que a Madeira e os Açores, por questões históricas que são bem conhecidas, mas também porque a dada altura gritaram basta e conseguiram um estatuto que mereceram muito, escapem à desconsideração que resume numa frase: “Não há vontade de partilha de poder em Portugal”.

O ‘País macrocéfalo’ detestado por Albuquerque gera injustiças que Moreira denuncia: “Este é um momento particular. Cada vez que há uma crise em Portugal, olha-se para o Norte e diz-se que a solução vai sair dali. Mais uma vez, em termos de economia, saiu. Foi através do crescimento do PIB, devido em grande parte às exportações. Mas agora que a crise começa a amenizar já toda a gente se esqueceu. Os grandes investimentos em obras públicas que já se falam outra vez são todos em Lisboa ou à volta de Lisboa. É o novo aeroporto, o Porto do Barreiro, é o TGV. O país vive muito obcecado. É assim um bocadinho como mesa de snooker inclinada para um só buraco. Para quem gosta de snooker e eu sei que os madeirenses gostam sabem que os buracos da mesa deviam estar equilibrados.

A Norte há a clara convicção crescente que quem cria riqueza é menos considerado do que a quem consome. “Há um grande contraste e não nos podemos esquecer que temos reclamado junto da União Europeia fundos de coesão que deveriam servir para amenizar as nossas diferenças. Mas cá dentro do País parece que não somos capazes de dar o mesmo exemplo. Isto é uma dislexia”, garante Rui Moreira.

Assumido “ferrenho adepto do que se fez depois do 25 de Abril pois o país modernizou-se muito e mudou a mentalidade das pessoas, a cultura, a educação, e a saúde” e um grande optimista e defensor de Abril, custa-lhe ouvir pessoas que são retrógradas e se esquecem do que foi conseguido em termos das liberdades. Mas não só. “Também me custa que tendo nós optado e bem pela Europa e tendo este apoio para compensar o atraso estrutural que nós tínhamos, cá dentro do País estejamos a fazer ao contrário, a criar a descoesão permanentemente, através de políticas activas”, refere.

Para as assimetrias também contribuem os estigmas apontados às Regiões insulares. Rui Moreira diagnostica o despesismo relativamente à Madeira e a dispersão geográfica em relação aos Açores. “Já ouvi pessoas, em círculos menos públicos, mas com responsabilidades, a dizer que Portugal não é rico que chegue para ter nove ilhas nos Açores. São esses mesmos que abandonam o interior e só se lembram dele em situações extremas”, lembra. Quanto ao papel da cidade que gere no processo de construção de um país diferente, sublinha os desempenhos económicos e políticos. “Acho que termos ganho as duas últimas eleições demonstrou que o Porto está, mais uma vez, a querer assumir alguma coisa de diferente e portanto acho que temos aqui a responsabilidade de chamar a atenção para aquilo que está mal”, assegura. Na prática estão a fazer uma revisão da constituição sem ter que dar esse passo.