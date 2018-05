Madeira e Açores não podem “cair na tentação” de serem iguais

O presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, Jorge Bacelar Gouveia, disse que a autonomia da Madeira e dos Açores não têm que ser idênticas. Até porque ambas as ilhas são diferentes, com as suas especificidades, como o território e a economia, e não há que “cair na tentação dos dois modelos serem exactamente iguais”, como acontece com vários países da Europa, como Espanha e Itália.

“Os Açores e a Madeira têm diferenças óbvias ao nível do território, sendo que o primeiro tem nove ilhas e o segundo possui duas. Do ponto de vista das condições económicas, basta ver o que a Madeira produziu em termos do bem-estar, comparado com aquilo que os Açores não conseguiram fazer neste mesmo tempo paralelo”, justificou.

Além disso, Jorge Bacelar Gouveia, que foi ontem orador do colóquio sobre ‘Autonomia e evolução estatutária’, que se realizou no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), afirmou que o cargo de representante da República para a Região Autónoma da Madeira não tem qualquer “justificação”.

“O representante da República tem vindo progressivamente a perder competências, até o nome já não é o que era, já era um ministro estranho, porque (...) não tinha presença em conselho de ministros e agora é representante, o melhor é extinguir cargo, pois não sei que nome irá ter na próxima revisão constitucional”, explicou.

O presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados referiu que em relação ao financiamento das actividades regionais, “é muito fácil entregar competências, mas não dar dinheiro”. E falou em três temas “sensíveis” para a Região, como a educação, saúde e transportes, sendo este último “bicudo” devido ao “subsídio de mobilidade”.

Tranquada Gomes, presidente da ALM, que presidiu à sessão de abertura do colóquio, afirmou que é necessário um Estatuto Político-Administrativo “mais evoluído e ambicioso” apesar da resistência do poder central.

“Deixei aqui duas ou três das muitas inquietações que tenho sobre um tema complexo, mas de grande relevância para a nossa Região e para as nossas populações. Estou certo que o tempo, apesar das naturais resistências do poder central, será favorável no sentido da evolução da nossa autonomia. Fazer um estatuto mais evoluído, com melhor clarificação das matérias, melhor sistematização, mais ambicioso, não só está ao nosso alcance como constitui um imperativo político a concretizar”, rematou.