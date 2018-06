Madeira é a região com mais hotéis amigos do ambiente

Este ano, o Programa Green Key, em Portugal, reconheceu com o seu certificado 127 estabelecimentos, mais 34 do que 2017, o que representa um crescimento relativo de 37% face o ano passado.

O destaque vai para a Madeira que conta este ano com 48 estabelecimentos galardoados, mais de um terço da totalidade e mais 17 do que os atribuídos no ano anterior

A Região Norte e Centro contam, cada uma, com 21 estabelecimentos Green Key, Lisboa e Vale do Tejo com 14 estabelecimentos, Algarve e Açores cada uma com 10 estabelecimentos e a Região do Alentejo galardoa, em 2018, 3 estabelecimentos Green Key.

Recorde-se que o programa ‘Green Key’ é um galardão internacional que reconhece os estabelecimentos turísticos e de restauração que implementam boas práticas ambientais e sociais, que valorizam a Gestão Ambiental nos seus empreendimentos e promovem a Educação Ambiental para a Sustentabilidade.

Esta iniciativa é da responsabilidade da Foundation for Environmental Education (FEE), sediada na Dinamarca. Em Portugal é coordenada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e tem o apoio de diversas entidades nacionais públicas e privadas.

Primeiro certificado em 2008

De acordo com informações fornecidas ao DIÁRIO pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, foi em 2008 que programa Green Key teve início na Região, um ano depois do seu início a nível nacional. Nesse ano, apenas se registou uma candidatura (Solar da Bica) e, por conseguinte, um galardão.

Desde então, o número de estabelecimentos amigos do ambiente tem vindo a crescer gradualmente, até atingir, este ano, a marca muito satisfatória de 48. Nestes estabelecimentos, refira-se que 47 são hotéis e 1 espaço de Turismo em espaço rural.

Se tivermos em conta que, em todo o país, são 83 os hotéis que ostentam este galardão, podemos então referir que a Madeira tem 57% dos hotéis do país que são amigos do ambiente.

Programa presente em 57 países

No panorama internacional, o Programa Green Key está presente em 57 países, integrando uma rede com cerca de 2.900 estabelecimentos turísticos Green Key.

Portugal, em 2018, marca a 8ª posição nestes 57 países, logo a seguir à Dinamarca que conta com 140 estabelecimentos galardoados, numa lista liderada pela Holanda com 681 estabelecimentos Green Key.

Os objectivos do programa Green Key são: consciencializar para a adopção de práticas e comportamentos sustentáveis entre os decisores e participantes (empresas, autoridades, clientes, fornecedores e comunidades locais) através da educação ambiental para a sustentabilidade; reduzir o impacte ambiental das actividades de comércio, serviços e restauração; promover a redução e eficiência no consumo dos recursos naturais; facilitar estratégias de marketing verde e reconhecer as iniciativas de gestão ambiental e ainda contribuir para a implementação de Agendas 21 Locais através da melhoria contínua das organizações.

De acordo com as informações do programa, a redução dos impactes ambientais das actividades e serviços tem a correspondente redução dos custos associados ao consumo de energia e água, contribuindo para a Sustentabilidade do Planeta, atrai mercado turístico nacional e internacional seguindo a tendência global de marketing verde e ainda motiva o staff para os objectivos definidos pelo estabelecimento.