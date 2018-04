Madeira contribuiu para superavit da balança comercial

Pela primeira vez na sua história recente, que é como quem diz, desde que é autónoma política e administrativamente, a Madeira conseguiu um saldo da balança comercial positivo. Mais precisamente 4,1 milhões de euros positivos, ou seja uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 103,1%.

O secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, reuniu ontem com cerca de três dezenas de empresários na ACIF-CCIM, numa sessão que foi aproveitada para dar conta dos planos do Governo da República para potenciar a economia nacional, nomeadamente para ter, em meados da próxima década, os negócios gerados pela internacionalização a representar metade do PIB português.

Nesse contexto, a Região tem uma pequena percentagem desta fatia e o objectivo passa por aumentar a representatividade regional que, nem a propósito, pela primeira vez em 41 anos de actividade económica, em 2017 foi a primeira vez que o saldo da balança comercial de bens e serviços da Madeira com o exterior foi positiva nos tais 3,1%, contribuindo, por isso, para que, ainda numa pequena fatia, a Região tivesse participação no superavit nacional dos negócios com o estrangeiro que ocorre há cinco anos consecutivamente, aliás tal como Portugal já é um contribuinte líquido para o superavit da União Europeia.

“A internacionalização da economia portuguesa é um esforço conjunto que o país precisa para atingir um dos seus objectivos fundamentais, que é a de conseguir criar oportunidades de emprego e projectos de vida para os portugueses, sem aumentar os níveis de endividamento da economia portuguesa que permanecem elevados”, frisou. Os números “muito interessantes que a economia nacional tem apresentado”, contribuem para que “o país não precise se financiar no exterior, mas seja ela própria financiadora”. Isso só será possível, acrescentou, se “seguirmos a trajectória do aumento das exportações no peso do Produto Interno Bruto, aumento do stock de investimento directo estrangeiro para que Portugal possa ter recursos, captar recursos externos, suportar em parte as importações necessárias às exportações”.

Também a presidente da ACIF-CCIM, Cristina Pedra Costa, destacou a representatividade e o papel que a associação tem no contexto do sector empresarial regional, por isso lamentou que algumas acções de promoção ou missões empresariais no estrangeiro, organizadas, por exemplo, pela AICEP (na dependência do secretário de Estado), “escapem” ao radar dos interessados. A líder associativa pretende, por isso, rubricar um protocolo com a agência de investimento nacional para que a informação online e permanente seja disponibilizada, bem como integrar as missões que, muitas vezes, só são conhecidas quando os grupos já estão fechados. As centenas de associados da ACIF agradecem.