Madeira Camerata toca amanhã na ALM

Com uma temporada onde a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) está a dar o seu forte contributo para o panorama musical da Região, com impacto a nível nacional e internacional, os últimos concertos têm sido o espelho do fulgor da actividade desta instituição, “pelas propostas artísticas apresentadas, com solistas e maestros premiados e aplaudidos internacionalmente, assim como pelo carinho que sentimos do público que nos ouve”. As palavras são de Norberto Gomes, director artístico da OCM.

Ora, amanhã, a OCM apresenta a orquestra de cordas Madeira Camerata, em concerto, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Neste concerto especial temos o concerto em ré maior de Haydn a fechar o Ciclo ‘Os Concertos para Violoncelo’ pelas mãos do jovem, premiado violoncelista, Gonçalo Lélis”, explica Norberto Gomes.

“Temos como proposta, a oportunidade de ouvir, além de Haydn, o rigor e a nobreza da criação musical de Bach e Handel, associados ao requinte que encontramos nos italianos Vivaldi e Corelli. Literatura musical centenária escolhida para si”, adianta.

Neste concerto, que se revelará de excepcionais momentos de fruição e partilha sonora, o Madeira Camerata estará com direcção musical de Norberto Gomes.

Os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 9 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Sobre Gonçalo Lélis importa referir que nasceu em 1995 em Aveiro, iniciando os seus estudos musicais no Conservatório de Música desta mesma cidade na classe de violoncelo da professora Isabel Boiça. Como solista apresentou-se a solo com a Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra Sinfónica Portuguesa e Orquestra Gulbenkian. É bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian.