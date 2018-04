Madeira Auto-Car investe forte na marca Citroën

Hoje, por volta das 18 horas, são inauguradas as novas instalações da Citroën na Madeira, num investimento de cerca de 450 mil euros, que concentram uma zona moderna de showroom para venda de veículos novos, serviço pós-venda, reparador autorizado e peças. Isto depois de um forte investimento de 800 mil euros num centro de colisão e pintura no final do ano passado.

A nova área, que fica integrada nas instalações da concessionária Madeira Auto-Car, compreende 350 metros quadrados, 285 m2 dos quais de exposição, que acresce aos já 1.220 m2 do centro de colisão e pintura inaugurado há cerca quatro meses e meio e que serve as quatro marcas que representa (além da Citroën, a Ford, a Mazda e a Kia) e, ainda 2.000 m2 de área multimarcas e 440 m2 para peças.

Construídas de raiz para a Citroën, com este investimento deixa de ter instalações na 5 de Outubro, passando tudo para o Caminho do Regedor, na zona da Nazaré, da freguesia de São Martinho, para onde vão os oito colaboradores da empresa directamente ligados à marca, garantindo este projecto a melhoria da capacidade de atendimento a clientes na área de veículos novos, que já é de 600, e de reparador autorizado, que já é de 1.600, sendo que neste particular cresce para 2.000/ano.

Empresa do Grupo Leacock Investimentos, SGPS, S.A., a Madeira Auto-Car representa a Citroën desde Agosto de 2010, acaba por “escrever um novo capítulo na sua parceria comercial com a marca do double Chevron, preparando-se para inaugurar um conjunto de novas instalações para a comercialização da atual gama de modelos Citroën, com especial destaque para a nova berlina Citroën C4 Cactus, o modelo mais recente do catálogo da marca”, salienta a própria Citroën Portugal. “Constituindo um passo decisivo na estratégia da Madeira Auto-Car como concessionário Citroën neste importante mercado regional, estas novas instalações são parte de uma rede de concessionários Citroën que abrange todo o país (Continente e Regiões Autónomas da Madeira e Açores), estrutura que conta, presentemente, com 29 concessionários de veículos novos e 74 reparadores autorizados. Traduzem, no seu conjunto e ao longo da última década, um avultado plano de investimentos que visa responder, com a maior modernidade, às expectativas dos clientes do sector automóvel, processo que se encontra agora em pleno desenvolvimento, com a adopção da nova imagem Citroën a chegar a toda a rede até final do presente ano, constituindo a oportunidade para a marca elevar continuamente os seus padrões de performance”, acrescenta.

Crescimento exponencial nas vendas

Afonso Tavares da Silva, presidente do Grupo Leacock, salienta que este encerra um conjunto de investimentos da empresa, também na sequência da melhoria do negócio automóvel após alguns anos em quebra. “A Citroen na Madeira tem tido uma excelente evolução nos ultimos anos, com crescimento entre 2015 para 2016 de 67% e de 2016 para 2017 de 53% ao nivel dos registos, crescimentos estes sustentados por um plano produto da marca e pelo desempenho da Madeira Auto-Car”, frisa.

Desta forma, a “quota da marca Citroën no mercado automovel da Madeira é de 8%, e certamente com todo o plano produto e todo o novo dispositivo da Madeira Auto-Car agora apresentado, iremos continuar a crescer em quota de mercado e em resultados”, acredita.

A Citroën opera, presentemente, uma transformação a 360° da sua imagem junto dos seus clientes, processo que, para além de envolver a renovação da sua gama de modelos – na qual a nova berlina ultra-confortável e de carácter único C4 Cactus é a mais recente proposta – “implica uma evolução na atuação junto daqueles, proporcionando-lhes toda uma nova experiência, traduzida, nomeadamente, na nova imagem que transparece das suas instalações”, deixa antever o empresário. “A Madeira Auto-Car é uma das primeiras concessões Citroën a estrear essa imagem de modernização, que se espelha muito em especial ao nível dos interiores, onde se implementam novos códigos de distribuição do mundo automóvel, oferecendo-se aos visitantes uma experiência quente e caseira, com o objectivo de atrair novos clientes e fidelizar, ainda mais, os actuais”, refere.