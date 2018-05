Madeira apoia recondução da Procuradora-Geral

A Madeira juntou-se ao manifesto nacional que está a circular por todo o país para recolha de assinatura de apoio a um novo mandato de Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República e o Funchal será uma das cidades onde decorrerá um evento simbólico de conclusão da iniciativa. Na capital madeirense o evento terá lugar a 16 de Junho, pelas 18h00, junto do Palácio de São Lourenço.

Pelas 18h30 da referida data, os promotores regionais vão entregar uma cópia do manifesto e das assinaturas recolhidas na Região ao Representante da República. Os originais serão incluídos no ‘pacote’ de assinaturas que serão recolhidas a nível nacional e entregues ao Presidente da República em data a acertar pelo promotor inicial do manifesto, Paulo Gorjão, investigador e director do Instituto Português de Relações Internacionais e Segurança.

O manifesto e as minutas para recolha de assinaturas estão disponíveis no Facebook e um dos promotores da Madeira, Tiago Freitas, criou uma página específica para o Funchal em https://www.facebook.com/events/169015003790573/ . “Joana Marques Vidal acendeu uma centelha de esperança numa justiça em que os portugueses (...) pouco acreditavam. Esses avanços ainda são demasiadamente frágeis e tímidos para que possamos cumprir com um saudável princípio de rotatividade dos cargos públicos, pelo que é imperioso que a Senhora PGR continue o seu trabalho”, lê-se no texto, que enaltece a independência da magistrada que dirige o Ministério Público e cujo mandato termina em Outubro.