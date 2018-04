Madeira Andebol tem missão ingrata em Atenas

Iniciou-se na passada quinta-feira pela manhã a viagem que levou o plantel do Madeira Andebol SAD até Atenas, na Grécia, onde hoje, pelas 15 horas locais (13 horas na Madeira) disputa a 2.ª mão das meias-finais da Taça Challenge, frente ao AEK de Atenas.

Uma viagem longa com escala de um dia em Zurique, antes da ligação à capital da Grécia para uma partida onde a missão dos madeirenses é bem ingrata.

Depois da derrota no Funchal por 29-21, no jogo da primeira mão disputado no passado sábado, tentar dar a volta a esta gigantesca vantagem dos gregos é quase impossível. No entanto a dignificação da meia-final passa por um Madeira Andebol SAD a tentar fazer o seu jogo e, quem sabe, dar outra imagem daquilo que vale enquanto grupo de trabalho. Vencer este jogo não é uma missão impossível, já o mesmo não se poderá dizer da eliminatória que parece decidida a favor dos gregos. H.D.P.