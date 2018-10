Não existem jogos fáceis neste Campeonato Nacional da I Divisão de andebol masculino. Ontem, no reduto do Boa-Hora, isso mesmo ficou comprovado na vitória justa do Madeira Andebol SAD, por 29-23, com 14-9 ao intervalo já favorável às cores da Região.

Um encontro marcado por alguns desacertos de ambos os lados, mas sobretudo onde os madeirenses tiveram que apelar à sua concentração...