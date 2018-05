Madeira Andebol joga em casa do FC Porto

Hoje, pelas 18 horas, o Madeira Andebol SAD volta à carga na fase final do campeonato nacional da I Divisão, grupo A, defrontando o FC Porto, em partida referente à 7.ª jornada.

Em confronto estarão duas equipas com a sua situação resolvida: Madeira SAD n 6.º lugar e FC Porto afastado da luta pelo título, ‘prometem’, ainda assim, um bom espectáculo, até porque, muito para além das posições na tabela classificativa, está a dignidade de dois projectos importantes no panorama do andebol masculino nacional.

Para a formação nortenha a necessidade de vencer está bem presente, pois em caso de vitória do ABC sobre o Avanca o 3.º lugar estará em causa.

Hoje, também registo para o encontro entre Sporting e Benfica. A vitória dos leões entregar-lhes-á o título pelo segundo ano consecutivo.

Nos femininos, o CS Madeira actua em Leiria frente ao Juventude de Lis, em partida da 2.ª mão do apuramento dos 7.ª e 8.º lugar. Que coloca, para já, o Juve Lis em situação de vantagem.

Nos masculinos, o Marítimo recebe, pelas 15 horas, no seu pavilhão, o CD Natação e tem necessidade de ganhar para alcançar a desejada manutenção. H.d.P.