Madeira Andebol está na ‘final-four’ da taça

A pouco mais de dois dias de iniciar frente ao Colégio de Gaia a disputa da final do campeonato nacional da I Divisão em seniores femininos, o Madeira Andebol SAD carimbou ontem em casa do Assomada e com enorme mérito o passaporte para a final a quatro da Taça de Portugal. Vitória das madeirenses por 29-16 com 14-9 ao intervalo também favorável às andebolistas comandadas pela técnica Sandra Fernandes.

Uma eliminatória que do lado do Madeira SAD requeria algum cuidado na gestão dos seus recursos, mas que acabou por ser também um encontro onde o domínio foi todo do conjunto da Madeira, quer do ponto de vista defensivo, quer em termos da organização atacante. E quando assim é tudo se torna mais fácil num jogo onde sobretudo na segunda parte o Madeira SAD fez uma boa gestão do jogo não correndo riscos em demasia.

O Madeira Andebol SAD alinhou com, Isabel Góis, Anais Gouveia (2), Mónica Gomes (2), Mariana Sousa, Beatriz Sousa (8), Márcia Abreu, Filipa Correia (1), Sara Gonçalves (4), Mónica Soares (11), Mónica Correia, Renata Tavares (1) e Patrícia Morais. No lado na SAD de novo Beatriz e Mónica Soares foram as melhores marcadoras. Com este resultado as madeirenses juntam-se ao Colégio de Gaia que numa partida muito disputa foi a Aveiro eliminar o Alavarium por 28-22 e ainda ao Colégio João de Barros que por seu turno eliminou o Juventude de Lis por 17-12. Relembre-se a Taça de Portugal está nas mãos do Colégio de Gaia.