Madeira acolhe debate das quotas pesqueiras

A Madeira recebe entre hoje e sexta-feira uma importante reunião da ICCAT - International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, organismo que debate e estipula as quotas atuneiras. Ao todo são mais de uma centena de especialistas que vão debater no Funchal os ‘stocks’ existentes no Atlântico.

Um encontro “de grande importância e que a Região tem o orgulho de receber”, enaltece o secretário regional de Agricultura e Pescas. Para Humberto Vasconcelos é importante que estes encontros aconteçam em zonas onde há vários pescadores e armadores que tenham como sustento o mar.

No debate que hoje de inicia, serão analisados os ‘stocks’ das diferentes espécies de tuníneos das diferentes regiões e a sustentabilidade dos recursos. A convicção do governante madeirense é que a Madeira consiga manter ou aumentar as actuais quotas de captura, à semelhança do que tem acontecido no último ano.

“A Região irá continuar a lutar pela manutenção e aumento das nossas quotas, pois só assim daremos mais rendimento a este sector. Temos feito um bom trabalho junto da Europa que é para continuar” disse o governante.

O encontro na Região abordará dois temas distintos. A primeira visa capacitar e melhorar a participação dos gestores de pesca na avaliação de estratégias de gestão na pesca dirigida às espécies altamente migradoras no Atlântico (ex. tunídeos e similares), inseridos na área de Convenção ICCAT.

A utilização destas estratégias de gestão está em grande expansão a nível mundial, tornando necessária uma comunicação aberta e eficaz entre gestores, cientistas e partes interessadas para o êxito de estratégias de gestão.

No encontro que hoje começa será também abordado o estado de desenvolvimento das normas de controlo da captura e acções que se têm de empreender relativamente ao ‘stock’ de atum voador do Atlântico Norte, atum rabil, ‘stock’ de espadarte do Atlântico Norte e tunídeos tropicais - atum patudo, gaiado e atum albacora. Também importante será a segunda reunião que visará a finalização do texto das propostas para alteração dos estatutos da ICCAT.

A Madeira, através da Direcção de Regional de Pescas, participa anualmente nas reuniões científicas e políticas da Organização, para além da transmissão regular de estatísticas de pesca e biologia das espécies de tunídeos e afins capturados nas águas da região.

ICCAT é responsável pela conservação de atuns no Oceano Atlântico

n A Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT) é uma organização intergovernamental responsável pela conservação de atuns e espécies afins no Oceano Atlântico e mares adjacentes. A Comissão poderá ser acompanhada por qualquer governo que seja membro da Organização das Nações Unidas (ONU), qualquer agência especializada da ONU ou qualquer organização de integração económica intergovernamental constituída por Estados que lhe tenham transferido competência nas matérias reguladas pela Convenção da ICCAT. Os instrumentos de ratificação, aprovação ou adesão podem ser depositados junto ao Director-Geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), e a adesão é efetiva na data do depósito. Actualmente, existem 52 partes contratantes.

A ICCAT compila as estatísticas de pesca dos seus membros e de todas as entidades que pescam estas espécies no Oceano Atlântico, coordena a investigação, incluindo avaliação de stocks, em nome dos seus membros, desenvolve aconselhamento de gestão com base científica, fornece um mecanismo para as Partes Contratantes acordarem sobre medidas de gestão.