Madeira a Sorrir já chegou a oito mil alunos neste ano

O Programa de Saúde Oral, desenvolvido pelo SESARAM e designado Madeira a Sorrir, já abrangeu mais de oito mil alunos, desde o início do actual ano lectivo. Mas o objectivo é superar os dez mil até ao final das aulas.

Até agora, foram abrangidas crianças de 95 estabelecimentos de ensino, sendo o Funchal o concelho coma maior representatividade. Na capital, o Madeira a Sorrir foi desenvolvido em 23 escolas públicas e em 13 privadas, de vários níveis de ensino, desde o pré-escolar ao primeiro e segundo anos do primeiro ciclo. Nesses 36 estabelecimentos de ensino, está quase metade dos alunos envolvidos, neste ano, no programa: 3.339.

O Madeira a Sorrir inclui sessões de educação de saúde oral, rastreios e medidas preventivas com flúor. Existe um conjunto destas acções que estão a decorrer, em simultâneo, nesta semana, nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol, Santa Cruz, Ribeira Brava e Porto Santo.

As acções estão à responsabilidade da equipa de Saúde Oral do SESARAM, que inclui nove médicos - Liliana Vasconcelos (coordena) Ana Catarina Melo; Andreia Páscoa; Isabel Abreu; João Teixeira; Luís Filipe Atouguia; Maria Carmo Silva; Margarida Faria; Sara Vieira – e três higienistas orais - Filomena Santos; Isabel Branco; Patrícia Cardoso.

Como é explicado pelo SESARAM, na informação institucional, que disponibiliza, o Madeira a Sorrir foi definido para ser concretizado em quatro anos e abranger, de forma muito especial, a população escolar, das creches/infantários e escolas de primeiro ciclo. “A prevenção é a base primordial deste projecto, motivo pelo qual serão realizadas, para além do ensino da escovagem dentária, outras actividades que promovam um aumento de literacia em saúde da cavidade oral, principais doenças orais e a importância de uma higiene oral cuidada.”

Um dos objectivos gerais do programa é que as escolas incluam nos seus programas o tema Saúde Oral e alimentação saudável. Se isso acontecer vai ajudar a alcançar um segundo nível de objectivos do Madeira a Sorrir, que passa por uma melhor a higiene oral das crianças, por elas aprenderem (através do programa): “Conceitos básicos sobre cárie dentária e patologias associadas; Regras básicas sobre escovagem dentária e sua realização diária, bem como higienização total da cavidade oral; Benefícios de uma alimentação saudável”.

“Relativamente aos objectivos específicos do projecto, pretende-se: Reduzir a prevalência de patologias orais, como a cárie dentária; Incutir hábitos de higiene oral reduzindo a quantidade de placa bacteriana presente na cavidade oral Reduzir a prevalência de obesidade infantil e doenças associadas através de uma alimentação saudável (diabetes e colesterol).”

Como faz notar o SESARAM, no espaço digital dedicado ao Programa de Saúde Oral, “em Portugal, cerca de 50% das crianças com 6 anos de idade apresentam cáries dentárias, com uma média de dois dentes cariados. Quanto à frequência da escovagem, apenas 50% das crianças com 6 anos refere realizar a escovagem duas vezes por dia”, dados que resultam do Estudo Nacional da prevalência de Doenças Orais, Direcção Geral de saúde (2008).

“Estes dados demonstram a importância da adopção de medidas preventivas precoces nas crianças, sendo a escovagem dentária a melhor forma de evitar a maioria das patologias orais.”

O SESARAM lembra que a Organização Mundial da Saúde, a Federação Dentária Internacional e à International Association for Dental Research definiram como objectivo a alcançar até 2020, que “80% das crianças com 6 anos de idade estejam livres de cáries e aos 12 anos o índice CPOD (dentes com cáries, tapados ou perdidos) deverá ser inferior a 1,5”.