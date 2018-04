Depois do ‘Funchal a Cantar’, concurso promovido pelo Câmara Municipal que terminou em 2009 com a quarta edição, Miguel Albuquerque dá continuidade à aposta no talento regional com a criação, agora que é presidente do Governo Regional, do concurso ‘Madeira a Cantar’, um formato semelhante alargado à escala regional, onde vão poder competir talentos da Madeira e do Porto Santo. O concurso começa no dia 14 de Julho, termina em Abril do próximo e está integrado nas celebrações dos 600 anos da Madeira e Porto Santo.

A primeira edição do concurso de voz/ interpretação musical aberto apenas à população residente será promovido pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura através da Direcção Regional de Cultura. Começa no Município de São Vicente com a primeira das 12 eliminatórias, uma por concelho, excepto no Funchal, que terá duas, uma para abranger as freguesias de Santo António, São Martinho, São Pedro e Sé; e outra para cobrir São Roque, Monte, Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia, Santa Maria Maior e São Gonçalo.

Além de procurar descobrir e valorizar novos artistas, assim como destacar o talento musical existente nas duas ilhas, o ‘Madeira a Cantar’ tem como objectivos reforçar a oferta cultural e a formação de novos públicos, descentralizar e envolver toda a população nas comemorações dos 600 anos.

Podem concorrer a este formato pessoas de todas as idades com temas da sua preferência, não têm de ser canções originais. As candidaturas podem ser feitas enviando um e-mail para madeiraacantar@gmail.com com um registo áudio com três minutos no máximo do concorrente a cantar, ou directamente nas instalações da DRC, na Rua dos Ferreiros, número 165. Além da gravação, os concorrentes devem preencher uma ficha de inscrição e uma de autorização de cedência dos dados pessoais necessários à inscrição. No caso dos menores de idade é necessária uma autorização dos pais também.

Em cada eliminatória vão competir dez concorrentes, sendo de entre estes escolhido o concorrente que vai representar o seu concelho na final do concurso, marcada para o dia 27 de Abril do próximo ano no Funchal.

A escolha dos dez melhores de entre os inscritos caberá a uma comissão de pré-selecção, composta por três elementos a designar, que irá avaliar os áudios apresentados a concurso à luz dos critérios de avaliação que estão definidos em regulamento. Já a escolha do representante concelhio caberá a um júri das eliminatórias, um painel composto por cinco pessoas que vai escolher o melhor, considerando a qualidade vocal, a criatividade interpretativa e a presença em palco, entre outros parâmetros habituais nestes formatos.

Na fase das eliminatórias os concorrentes serão acompanhados por música gravada. Na final, em 2019, os finalistas subirão ao palco com uma banda ao vivo.

Este concurso regional tem prémios associados. O melhor classificado da primeira edição do ‘Madeira a Cantar’ vai receber 5 mil euros, valor que vai diminuindo até ao terceiro classificado. Do quarto classificado até ao 11º os concorrentes ca concorrente será contemplado com 500 euros.

O regulamento, assim como outras informações estarão disponíveis em breve no sítio da Direcção Regional de Cultura ou directamente nas instalações da DRC, no Funchal.