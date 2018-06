Machico foi convidado para subir aos nacionais e tem essa vontade

“Se fosse hoje diria que não mas vamos aguardar pelo parecer das entidades para então decidir”. Foi desta forma que o presidente da Associação Desportiva de Machico, Raul Miranda, se posicionou, ontem, quanto à possibilidade de da equipa tricolor jogar na próxima temporada no Campeonato de Portugal.

Depois do campeão Pontassolense ter recusado essa oportunidade, tal como o DIÁRIO noticiou, a Associação de Futebol da Madeira endereçou um convite ao clube machiquense no sentido de ocupar a vaga. No entanto, tendo em conta que o Regulamento de Apoios ao Desporto (RAD) apenas garante subvenção pública ao campeão, há poucas hipóteses de Machico regressar aos nacionais, até porque nem está consagrada a possibilidade do vice-campeão receber apoios para as deslocações aéreas e estadias.

Mesmo assim, a direcção machiquense vai esperar mais dois dias antes de avançar com um veredicto sobre esta oportunidade. f.s.