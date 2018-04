Machico assume liderança

A vitória de Machico coloca a equipa de João Paulo Câmara em excelente posição para a conquista do título regional. Num jogo em que o Estádio de Machico registou uma enchente – só vista nos tempos da II Divisão Nacional – foi a equipa da casa que dispôs das oportunidades de golo mais flagrantes do jogo.

Apesar do início equilibrado, Machico foi sempre mais objectivo nas movimentações junto da área pontassolense, obrigando o guarda-redes Natércio a duas grandes defesas. A primeira surgiu na sequência do remate de João Saldanha e a segunda a remate de Artur Oliveira, após um canto.

Pouco antes do intervalo, a equipa da casa chegou mesmo ao golo. Canto apontado por Hilário Fernandes e Pedro Ulisses, ao segundo poste desviou, sem qualquer marcação, para o único golo do jogo. Esta vantagem justificava-se não só pela organização defensiva, mas pela dinâmica ofensiva evidenciada por Machico no encontro. Neste aspecto os visitantes sentiram muitas dificuldades em chegar à área contrária, pois as transições falharam especialmente à entrada da grande área.

Para a segunda parte, o Pontassolense surgiu com maior pendor ofensivo, mas com João Pedro (51 minutos) e Evandro a atirarem por cima da barra. Machico voltou a assumir e construiu dois lances perigosos. No primeiro, Ricardo Nóbrega rematou rente ao poste, após centro de João Saldanha, e aos 62 minutos, após a cobrança do livre, Ricardo Nóbrega, dentro da pequena área, rematou ao poste.

O jogo entrou numa toada de equilíbrio com o Pontassolense a ter mais alguns remates e a equipa da casa a apostar nas transições. Mesmo assim, nem uma nem outra equipa conseguiu algum golo, com o destaque para o enorme entusiasmo vindo das bancadas com o público a vibrar com esta vitória de Machico, pois foi um passo importante para a conquista do título da Divisão de Honra regional. Foi, essencialmente, um jogo com bons momentos, contando com um grande ambiente, bem típico da fase decisiva da competição, já que ambas as equipas conheciam bem a importância deste confronto para as contas do 1.º lugar.

Com este resultado, Machico assume a liderança do campeonato a uma jornada do fim e até o Portosantense entra nas contas do título. Por isso, a decisão do campeão fica adiada para a última jornada, no próximo fim-de-semana.