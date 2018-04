Autonomia é filha de Abril

Não é uma ideia nova, mas voltou a ser destacada na comemoração de Abril promovida pela Câmara do Funchal. O Presidente da Assembleia Municipal, primeiro, e o da Câmara, depois, fizeram questão de recordar que a autonomia insular, nomeadamente a madeirense, nasceu com a revolução de Abril, apesar de, como vincou Mário Rodrigues, na senda de Rui Nepomuceno, há muito ter as suas bases conceptuais definidas. O 25 de Abril foi a “mola impulsionadora” da autonomia, nas palavras de Mário Rodrigues, ou, nas de Paulo Cafôfo, a autonomia constitui-se como a “criação inovadora” de Abril.

Os dois presidentes dos principais órgãos autárquicos do Funchal intervieram após ao orador convidado, Miguel Cardina. O investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra sugeriu uma nova forma de encarar o evento revolucionário. “Onde está o 25 de Abril na vida de cada um?” A pergunta é de alguém que nasceu após 1974. À velha questão de Baptista Bastos “onde estava no 25 de Abril”, que induz a discursos capazes de provocar fracturas etárias, Miguel Cardina propõe que se questione onde é que o 25 de Abril vive em cada português. Uma perspectiva que olha o acontecimento como “uma marca genética da nossa democracia”. Por isso, os nascidos após a revolução devem ser vistos como “herdeiros do 25 de Abril”.

Governar a pensar no futuro com críticas da oposição

Paulo Cafôfo, na intervenção que fez, lembrou o que considera ser os grandes feitos da sua governação, com a aprovação do PDM à cabeça, para dar o exemplo daquela que deve ser a atitude de quem governa, que é pensar no futuro. Uma condição que obriga a tomar decisões, por vezes contestadas.

O presidente da CMF voltou a afirmar que governar é fazer a diferença na vida das pessoas, tendo usado esta palavra - pessoas - oito vezes durante a sua intervenção.

Quem acha que a governação de Cafôfo faz a diferença, mas pela negativa, é o PSD. Bruno Melim disse que democracia e liberdade são apenas palavras no Funchal. “Que se continue a cumprir Abril na nossa Região e que se volte a cumprir Abril nesta cidade, pois é sinal de que as pessoas voltaram ao topo das prioridades dos decisores políticos desta cidade”, disse o deputado do PSD, em tom de desafio.

Bruno Melim também se referiu ao que considerou ser uma violação dos valores de Abril: “Cumpre-se Abril quando defendemos e respeitamos a Constituição, nomeadamente a autonomia política. Agride-se Abril quando, de forma leviana e informal, nos reunimos com os centros de decisão em Lisboa e depois vimos para a praça pública faltar à verdade com as pessoas.” Foi a referência à ida de Cafôfo a Lisboa a um encontro com o Primeiro-ministro para, alegadamente, tratar de assuntos de âmbito regional. Ficou, igualmente, a referência às “pessoas”.

Críticas foram, igualmente, as intervenções da generalidade dos partidos que compõem as representações políticas na Assembleia Municipal, à excepção, como seria de esperar, do grupo da Confiança. Aliás, até desta força política, mas dirigidas ao Governo Regional. Sérgio Abreu relembrou os cinco milhões de euros reivindicados pelo Município ao executivo de Albuquerque. Verba do IRS, dos exercícios de 2009 e 2010.

Apesar de crítico, o CDS assumiu uma posição salomónica e distribuiu as críticas ao Governo Regional e a Paulo Cafôfo. Fê-lo na forma de apelo a uma maior proximidade na relação entre o presidente da Câmara e Albuquerque, em nome de um bem maior que é a resolução dos problemas da cidade.

Já o PCP referiu-se à escravatura dos tempos modernos, em que também alinha a CMF, ao aderir a formas de precariedade laboral.

Raquel Coelho, em representação do PTP, na linha de várias posições já assumidas pelo partido, voltou a criticar a justiça e garantiu que, no Portugal contemporâneo, ainda há condenações por delito de opinião. O exemplo pessoal foi referido.

Roberto Vieira, ex-apoiante de Cafôfo, fez uma das intervenções mais críticas. Disse haver medo no Funchal, por parte de quem se opõe ao presidente da CMF, e desafiou o presidente da autarquia a sair de uma vez ou a encaminhar o município para eleições antecipadas.