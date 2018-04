A forma como a população de Machico aderiu à Revolução do 25 de Abril de 1974 foi mais forte do que no resto da Madeira, porque neste concelho havia “revolta interior” pelo regime de colonia e opressão dos operários da fábrica de conservas e do engenho. A opinião é de Bernardo Martins, responsável por uma exposição que foi inaugurada ontem, no Largo do Município e que visa “assinalar o papel fulcral de Machico na Revolução dos Cravos”.

A exposição revela uma parte da História local que a Câmara presidida por Ricardo Franco já publicou no livro ‘O 25 de Abril em Machico’, também da autoria de Bernardo Martins. Este antigo autarca e deputado avança dois aspectos que tornam singular a forma como a revolução de 1974 foi recebida no concelho. Por um lado, a adesão espontânea da população: “Nem em Machico nem na Madeira havia núcleos organizados e preparados para fazer o 25 de Abril. O 25 de Abril surge em Lisboa e no continente e depois tem a sua derivação para a Madeira e para os Açores. Mas a adesão da população no 1.º de Maio foi uma coisa espectacular que houve em Machico”. Outro aspecto único foi a democracia ter sido de imediato posta em prática na localidade. “A nível nacional e na Madeira foram os governadores civis que nomearam os novos presidentes das comissões administrativas e em Machico foi uma consulta popular. Não foram os votos como habitualmente se realizam mas houve uma consulta popular pela casa das pessoas”, descreve.

Bernardo Martins aponta dois factores que pesaram na forma como esta localidade saudou a revolução. Em primeiro lugar, o contexto económico e social, já que “Machico era uma terra de colonia muito forte e havia uma revolta interior contra essa situação”. “Os caseiros eram obrigados a repartir o que produziam com o dono da terra. Tinham muitas dificuldades em fazer as suas casas porque o senhorio não autorizava”, completa. Em segundo lugar, no concelho germinavam movimentos de resistência, designadamente no meio da opressão das operárias da fábrica de conservas e engenho de Machico e na Ribeira Seca, onde as letras das canções das romarias incluíam mensagens de protesto pelas precárias condições de vida.

Também no âmbito da celebração do 25 de Abril, Machico recebeu ontem exposição com centena e meia de motos e automóveis clássicos.