O empate do Boavista, em casa com o Tondela (1-1), e a derrota do Desp. Chaves, em Paços de Ferreira (2-0), deixaram Rio Ave e Marítimo ‘sozinhos’ na luta pelo quinto lugar da I Liga, que poderá valer a última vaga europeia na próxima época, caso o FC Porto ou o Sporting vençam a final da Taça de Portugal.

Olhando para os seis jogos que faltam disputar para o final do campeonato, a formação de Vila do Conde, de onde é natural o treinador do Marítimo, parte com vantagem, por ter um ponto à melhor que a turma verde-rubra e por ter, também, um calendário mais acessível.

Com efeito, o Marítimo ainda terá de defrontar dois ‘grandes’ em casa, para além de que tem duas deslocações complicadas, a Chaves e, sobretudo, a Braga.

Quanto ao Rio Ave, tem como principal obstáculo a recepção ao Sp. Braga, na derradeira ronda da prova, não sendo também a deslocação que tem a Guimarães já na próxima sexta-feira.

Ainda assim, não há dúvidas de que o calendário do Rio Ave é muito mais favorável.