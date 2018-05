Luta continua a Oeste

As emoções do Campeonato da Madeira Ralis Coral 2018 regressam amanhã e sábado, na zona Oeste da ilha, com a disputa do XIV Rali da Calheta, terceira prova da temporada, que é organizada pelo Club Sports Madeira. Um rali onde, a exemplo dos dois anteriores, se espera uma disputa intensa pela vitória, envolvendo os principais candidatos ao título.

As duas primeira provas do campeonato, recorde-se, foram discutidas ao segundo, fruto de andamentos impressionantes dos principais candidatos ao título, com a dupla João Silva/Vítor Calado (Citroën DS3 R5) a levar a melhor em São Vicente, beneficiando do maior conhecimento da sua viatura, e Miguel Nunes, fazendo equipa com João Paulo, em carro idêntico, a celebrar o triunfo no Porto Santo, mostrando, uma vez mais, a sua grande facilidade de adaptação a novas ‘montadas’.

Desta feita, além da prestação destes dois pilotos, as atenções estão concentradas, naturalmente, no campeão em título Alexandre Camacho, acompanhado por Jorge Pereira em Skoda Fabia R5, que somou um 2.º e um 3.º lugares nessas duas provas. O piloto do ‘Team Vespas’, desafortunado no Porto Santo, onde um furo o afastou da luta pela vitória, vai certamente adoptar um andamento muito forte nas estradas da zona Oeste, procurando assim somar o primeiro triunfo da época.

No entanto, a tarefa do campeão não se adivinha nada fácil, tendo em conta o forte andamento que os dois pilotos da marca do ‘double chevron’ estão a demonstrar. Por tudo isso, outra coisa não será de esperar senão um forte andamento por parte destes três pilotos desde o primeiro metro da ‘super-especial’ de amanhã à noite, na vila da Calheta.

Para além deste trio de pretendentes ao título regional, há igualmente muita expectativa em relação à prestação de Rui Pinto, navegado por Rui Rodrigues, no Ford Focus WRC. Apesar de ter uma viatura superior à concorrência, o experiente piloto não conseguiu acompanhar o andamento dos três R5 nas provas anteriores, tendo em ambos os casos se quedado pela quarta posição. Veremos se, desta feita, o Focus consegue, pelo menos, andar mais perto dos homens da frente.

Mas as emoções fortes não se limitam à luta pela vitória. De facto, há outros motivos susceptíveis de concentrar as atenções, a começar pelo grupo RC2N, dominado pela dupla Filipe Pires/Vasco Mendonça (Mitsubishi Lancer EVO X) nos dois primeiros ralis da temporada. A expectativa é perceber se, desta feita, a dupla Vasco Silva/Ricardo Ventura, em viatura idêntica, consegue fazer frente ao campeão em título, uma vez que Rui Jorge Fernandes, num EVO IX, em circunstâncias normais não deverá ter andamento para acompanhá-los.