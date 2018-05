Luta biológica alargada

O Governo Regional irá prosseguir com o combate biológico à vespa-das-galhas-do-castanheiro (Dryocosmus kuriphilus) com o recurso ao parasitóide específico já durante esta semana que será largado em sete freguesias com produção de castanha: Curral das Freiras, Jardim da Serra, Campanário, Serra de Água, Prazeres, Ponta Delgada e Santo António.

Para o efeito, já foram recepcionados os 15.200 parasitóides (9.600 fêmeas e 5.600 machos) entretanto adquiridos, num investimento que orçou em cerca de 13 mil euros, os quais integrarão as 80 largadas inoculativas consideradas necessárias para o segundo ano de ataque à praga - cada largada é composta de 120 fêmeas e de 70 machos.

Ao DIÁRIO, o secretário Regional de Agricultura e Pescas mostrou-se optimista com a intervenção que tem sido realizada. “Desde que começamos com este trabalho temos verificado taxas de parasitismo promissoras. Com o trabalho que está projectado fazer até 2020, acredito que possa existir um maior controlo sobre esta praga”, disse Humberto Vasconcelos adiantando que se trata de um trabalho de enorme importância para os rendimentos dos agricultores, mas também para a preservação da nossa paisagem. “Os castanheiros dão beleza a várias localidades da nossa Região e a sua preservação é importante não só para o agricultor, mas também ao nível paisagístico contribuindo para o turismo” disse.

De todos os parasitóides da vespa-das-galhas-do-castanheiro (VGC), o Torymus é o que mostra maior especificidade em relação a este hospedeiro e sincronismo com o seu ciclo de vida, factores essenciais para que o agente de controlo biológico seja bem-sucedido.

Este parasitóide é um pequeno insecto que, ao ser libertado, vai parasitar a vespa-das-galhas-do-castanheiro, alimentando-se das suas larvas, e deste modo contribuir para que menos destes colípteros formem as galhas do castanheiro.

Vespa detectada na Madeira pela primeira vez em 2014

Na ilha da Madeira, a ‘vespa’ foi detectada pela primeira vez em Junho de 2014, o que significa que poderá ter entrado neste território possivelmente em 2012 e, actualmente, está presente em todas as áreas de produção de castanha, com uma taxa de infestação mais ou menos significativa em todas as áreas em que a presença dos castanheiros assume expressão relevante.

A ‘vespa’ ataca os castanheiros, induzindo a formação de galhas nos gomos florais e folhas, provocando a redução da produção e qualidade da castanha, podendo conduzir, se não for controlada, por redução da função fotossintética, ao declínio e morte dos castanheiros em 4 a 5 anos.

Este programa de luta biológica com o recurso a um parasitóide, o único actualmente reconhecido como mais eficiente e eficaz para combater a ‘vespa’, é o que está a ser desenvolvido pelos principais países europeus produtores de castanha, como a Espanha, a França e Itália, e também Portugal.

Protocolo ‘Bio Vespa’ abrange 80 municípios

Aliás, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direcção Regional de Agricultura, integra o protocolo ‘BioVespa’, assinado em 11 de Dezembro de 2015, cuja primeira outorgante é a Associação Portuguesa da Castanha, a RefCast, e tem como objectivo primordial articular os esforços e criar sinergias entre as várias entidades envolvidas, visando promover e desenvolver este processo de luta biológica.

Como parceiros, o ‘BioVespa’ envolve diversas instituições de inovação e desenvolvimento (o Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária), 80 municípios (28 inicialmente) em que a cultura assume expressão relevante, e as Direcções Regionais de Agricultura e Pescas do Norte e do Centro.

Já no âmbito do Plano de Acção Nacional para Controlo da vespa-das-galhas-do-castanheiro, e da respectiva Comissão de Acompanhamento, Prevenção e Combate, que funciona sob coordenação do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, da qual a Madeira também faz parte, a RefCast é a entidade que, planeia e executa o processo de aquisição do Torymus sinensis, o qual inclui: o estabelecimento do número de largadas a efectuar por concelho do continente português, e na ilha da Madeira, e a aquisição propriamente dita a laboratórios europeus credenciados dos parasitóides (com óbvias vantagens de redução de custos, pelo efeito de “escala”).

Resultados da luta biológica levam 4 a 6 anos

Como é do conhecimento da grande maioria dos produtores de castanha este processo de luta biológica é lento, demorando entre 4 a 6 anos até que se evidenciem os seus resultados, ou seja, em que ocorra uma significativa diminuição da incidência da VGC e uma recuperação dos castanheiros actualmente contaminados.