Juan Emanuel Aguiar Baptista. É este o nome de que toda a gente falava ontem, o aluno do Curso de Engenharia Civil leccionado em Inglês na Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia da Universidade da Madeira que conseguiu, por uma combinação de circunstâncias, colocar a instituição superior de ensino madeirense à frente das melhores do país. Com 189,4 de nota de candidatura...