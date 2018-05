Luizinho de Portugal actua hoje no Mexicano

Trata-se de um concerto “alegre e brincalhão” aquele que vai acontecer, hoje, na Cantina El Mexicano. O estabelecimento situado no Centro Comercial Centromar recebe o cantor Luizinho de Portugal, que se estreia na Madeira neste registo.

À conversa com o DIÁRIO, Luizinho confidenciou que tem “muitos amigos” na Região e “as expectativas são as melhores”, destacando o Mexicano como um ponto de encontro para que todos possam conhecer o seu mais recente álbum intitulado ‘A Minha Pen’, que conta com temas como ‘Truka Truka’, ‘Martelo de São João’ ou ‘Minha Pen no Buraquinho’.

“É muito importante ir à ilha divulgar o meu trabalho. A Madeira faz parte da minha história e se calhar até tenho muitos fãs madeirenses, porque estive durante 14 anos a tocar nas comunidades portuguesas em Londres, onde a maioria são madeirenses”, evidenciou o artista português, que até tem um tema dedicado à Pérola do Atlântico, de seu nome ‘Eu quero ir para a Madeira’, o que a atender pela vontade, concretizou-se.

Resta salientar que a entrada no concerto é gratuita, estando garantido o espírito de festa e alegria à portuguesa, os tónicos principais para mais uma noite musical no Mexicano.

Após a actuação de Luizinho de Portugal a animação não pára, isto porque o espaço terá como convidado um DJ, que irá passar música até às 4 horas, altura em que o Mexicano encerra as suas portas. R.S.