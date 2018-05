Luís Simões assume Comando da PSP

Luís Simões já foi nomeado pelo ministro da Administração Interna e está de malas aviadas para assumir funções à frente do Comando Regional da PSP. O superintendente tem vasta experiência na área operacional ligada à segurança nos estádios e ganhou notoriedade no combate e erradicação da violência no desporto tendo exercido funções de oficial de ligação da selecção nacional de futebol.

O DIÁRIO sabe que Luís Simões deverá apresentar-se na próxima terça-feira, dia 22 de Maio, no Comando da Madeira, uma data que procurámos confirmar junto do comandante regional em suplência. Contudo, o superintendente Oliveira Martins, admitiu apenas que a tomada de posse terá lugar durante a próxima semana, numa data que será “difundida oportunamente através de nota de imprensa”.

Luís Filipe Cardoso de Sousa Simões coloca um ponto final à comissão de serviço que teve início em Setembro de 2015, no cargo de director de Operações da Direcção Nacional da PSP.

Durante esse período, coube-lhe a responsabilidade de organizar todo o plano de segurança e torno da selecção nacional de futebol que participou no Euro 2016 sob o comando técnico de Fernando Santos, em particular a deslocação a França, numa altura em que o país vivia sobressaltado devido às sucessivas ameaças de atentados terroristas.

No currículo do superintendente consta também a experiência internacional como oficial de ligação junto da Embaixada de Portugal em Cabo Verde, cargo para o qual foi nomeado em Julho de 2012, ao abrigo do protocolo bilateral de cooperação técnico-policial para a assessoria e a área de formação nas vertentes de especialidade de agentes policiais.

Já antes, desde Novembro de 2011, Luís Simões assumiu o cargo de director da Escola Prática de Polícia, em Torres Novas (onde já tinha exercido tarefas de 2.º comando sendo responsável pela gestão de infra-estruturas, logística e finanças) acumulando desde então com as funções de comandante do Comando Distrital de Santarém cargo que desempenhava desde 2008.

Natural de Torres Novas, Luís Filipe Cardoso de Sousa Simões tem 51 anos, é casado e pai de quatro filhos.

Quem o conhece descreve-o como uma pessoa que prefere o recato à vida social activa, discreto e extremamente ponderado. Profissionalmente pauta a sua acção pela imparcialidade, procura documentar-se bem e ouvir todas as partes antes de tomar uma decisão. Determinado, raramente toma decisões precipitadas e quando aponta num sentido dificilmente volta atrás.

Uma postura à qual manter-se-á leal durante os próximos três anos, período previsto para a comissão de serviço que agora se inicia à frente do Comando Regional da PSP da Madeira.