Luís Silva venceu prova entre cais e Barreirinha

Luís Silva, do Nacional, foi o grande vencedor da XXIII Prova de Mar José da Silva ‘Saca’, disputada ontem de manhã entre o cais do Funchal e a Barreirinha. Em femininos, o triunfo foi para Susana Gomes, do Clube Naval do Funchal.

Esta tradicional prova, organizada pela Câmara Municipal do Funchal, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e Associação de Natação da Madeira, que...