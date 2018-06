A 5 de Junho, o Marítimo anunciou que estavam definidos os treinadores principais das diversas equipas de futebol do clube para a temporada 2018/2019, indicando Luís Olim como novo treinador da equipa de juniores, depois de ter sido adjunto de Ludgero Castro, na equipa B verde-rubra. Mas o ex-jogador do Marítimo não terá ainda a oportunidade se estrear como treinador principal numa competição nacional, pois foi promovido para a equipa principal, que será orientada por Cláudio Braga.

O novo treinador da formação maritimista terá como adjunto Luís Olim e um outro técnico que com ele trabalhava na Holanda.

Recorde-se que o treinador escolhido pela administração do Marítimo para suceder a Daniel Ramos tem 43 anos, é natural de Lisboa, e nos últimos anos esteve a trabalhar na Holanda.

Desconhecido da grande maioria dos maritimistas, Cláudio Braga tem como grande feito desportivo na carreira o facto de ter conduzido, na última época, levar o Fortuna Sittard à Eredivisie, a I Liga da Holanda.

O técnico começou a época como adjunto do nigeriano Sunday Oliseh mas a 14 jornadas do fim do campeonato assumiu a liderança, tendo conseguido dez vitórias e quatro empates que permitiram ao Fortuna Sittard a a histórica subida de divisão.

Recorde-se que nesta equipa holandesa actuava o lateral esquerdo Mica Pinto, que iniciou a época no União da Madeira.

Cláudio Braga chega na terça-feira à Madeira.