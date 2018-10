O madeirense atleta Luís Ferreira, do Clube de Tiro com Arco da Madeira, foi segundo classificado na segunda prova do Campeonato Nacional de Sala 2018/2019, na modalidade Arco Recurvo, organizada pela Federação Portuguesa de Tiro com Arco, que se disputou no passado domingo, em Viana do Castelo.

Luís Ferreira ganhou a fase inicial da prova (open) com 535 pontos, na qual se apuraram...