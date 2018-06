O madeirense Luís Ferreira encabeça a única lista candidata aos órgãos sociais da Federação Nacional de Squash, “com a mesma vontade e motivação que este projecto apresentava há quatro anos”, disse o líder desta organização, que é reeleito durante o dia de hoje.

“Concluído que está este mandato e sentindo que os propósitos a que nos desafiámos, neste período, foram alcançados e sabendo que muito existe ainda por fazer, sentimos que é necessário continuar em frente, ser mais ambiciosos e ter um propósito principal que é o de fazer crescer o squash em Portugal”, assegurou o madeirense, há alguns anos radicado no continente, salientando que a “equipa que se propõe a mais um mandato continua focada, motivada, renovada e pronta para trabalhar nos desafios que estão perante a modalidade”.

Nas linhas orientadoras para o futuro mandato, Luís Ferreira aponta também para a necessidade da Federação garantir o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva.

“Após a obtenção do Estatuto de Utilidade Pública, é crucial obtermos o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. É fundamental para que consigamos atingir um nível superior de qualidade, garantir o crescimento sustentado do squash em Portugal e conferir um nível elevado de credibilidade no trabalho exercido pela Federação Nacional de Squash”, explicou.

A aposta na formação, na comunicação e imagem, nas competições nacionais e internacionais, bem como nos clubes, são também áreas em que a Federação Nacional de Squash vai também empenhar-se.

Registe-se que para além de Luís Ferreira, fazem parte da lista candidata mais dois madeirenses: Milton Teixeira, que se apresenta como vice-presidente da direcção, e Marco Spínola, que vai ser eleito vice-presidente da Assembleia Geral.