Luís Fernandes foi 39.º classificado no Mundial

O madeirense Luís Fernandes estreou-se ontem no Campeonato do Mundo de Trail que teve lugar em Espanha, nas montanhas de Penyagolosa.

Em representação da selecção portuguesa o atleta do Ludens Clube Machico veio a terminar a prova dos 85 quilómetros no 39.º posto, tendo realizado o tempo final de 9:55:15 horas. Luís Fernandes veio ainda a ser o segundo melhor atleta luso em competição, atrás de André Rodrigues que concluiu o percurso no 28.º posto com o registo de 9:43:57 horas.

Durante a prova o internacional madeirense ainda chegou a andar dentro os 30 melhores atletas, mas nos quilómetros finais veio a descer várias posições para assim fechar a sua prestação no 39.º posto final.

Colectivamente a selecção das Quinas fechou a competição dentro do top-10 (10.º lugar), e onde contaram as prestações de André Rodrigues, Luís Fernandes e Luís Duarte.

Já o campeão do Mundo veio a ser o espanhol Luís Alberto que festejou o título de 2018 com o tempo final de 8:38.35 horas, enquanto nos femininos a vitória sorriu à holandesa Ragna Debats (9:55.00). Por equipas a Espanha foi a dominadora quer em masculinos quer em femininos.