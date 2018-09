Lucas Áfrico vai falhar os dois próximos jogos do Marítimo na Liga. Desde logo, neste sábado, no reatamento do campeonato, na recepção ao Belenenses, e depois na nova deslocação - sábado, 29 de Setembro - a Alvalade, para novo esgrimir de forças dos verde-rubros com o Sporting, num dos jogos da 6ª jornada da I Liga.

O central brasileiro, 23 anos, foi expulso no domingo, no jogo para...