Londres com “lotação esgotada” recebe Paulo Cafôfo

A visita do presidente da Câmara do Funchal a Londres no final de Maio está a gerar forte expectativa junto da comunidade emigrante a residir na capital londrina como também nas cidades limítrofes ao ponto do jantar-convívio onde Paulo Cafôfo irá conviver estar completamente esgotado quando ainda faltam três semanas para o autarca funchalense marcar a sua presença, em que o principal objectivo passa por tentar ajudar a “solucionar problemas”, conforme revelou ao DIÁRIO o autarca, sobretudo decorrentes do Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia) e, se possível, captar investimento até por estar agendado diferentes encontros com empresários de sucesso numa agenda bastante preenchida.

Paulo Gouveia, elemento da organização do evento, veio à Região transmitir ao edil durante um breve encontro que manteve com o autarca que está tudo preparado para acolher a sua estadia, assim como toda a comitiva onde se destacam diversos empresários madeirenses: “Serão recebidos como nunca foram”, expressou à saída da autarquia.

Ao DIÁRIO, o empresário natural de Santana e proprietário da marca Village Restaurant, não escondeu que a comunidade emigrante está expectante com a chegada de Cafôfo: “A verdade é que estamos ansiosos por estar com o presidente da Câmara do Funchal para percebermos o que pensa, que ideias tem para a cidade, o que quer para a Madeira”, começou por revelar, demonstrando enorme curiosidade. Aliás, se assim não fosse, frisa, os bilhetes para o jantar não teriam sido vendidos à velocidade que foram.

“Vão estar 800 pessoas no jantar porque essa é capacidade da sala do hotel, porque se tivesse capacidade para reunir 1.000 ou 1.200 pessoas, certamente lá estariam”, confessou o organizador que sublinha que a notícia da ida de Paulo Cafôfo a Londres está espalhada: “A maioria destes emigrantes são do centro porque toda a logística está montada ali, mas temos confirmados mais de 200 pessoas que vêm de outras cidades, em especial vindos de Oxford, cuja distância fica a mais de uma hora e meia de transporte.

Mas existem temas que são incontornáveis nesta viagem: “É evidente que a questão do Brexit preocupa a nossa comunidade, em especial todo o processo e os registos necessários. É a questão dos recursos humanos que faltam na embaixada e no consulado, porque tal como estão motiva algumas queixas”.

Cafôfo atento, promete ajudar

Assuntos que Paulo Cafôfo terá tomado nota, em especial os que estão relacionados com a agilidade necessária na formalização de documentação e às queixas da existência de burocracia: “Estamos atentos a este processo administrativo que está a ser necessário realizar e vamos interceder junto do Governo da República, nomeadamente na Secretaria de Estado das Comunidades, sendo porta-voz dos anseios, exercendo uma magistratura de influência, para que seja tido em conta estas aspirações, porque não é razoável que particularmente gente idosa tenha de deslocar-se de outros pontos de Inglaterra e, nalgumas vezes, não consigam resolver os seus problemas”.

De resto, o autarca não escondeu a satisfação por sentir que à sua espera estará ‘casa cheia’: “É sempre bom sentir este apoio, sobretudo dos emigrantes que sentem a nossa terra tão ou mais do que os cá estão”.

Cafôfo chega a Londres a 31 de Maio. Nesse mesmo dia já terá um encontro com a comunidade emigrante radicada em Londres. No dia seguinte estão agendadas visitas ao consulado e a diversas empresas de madeirenses bem como encontros com dirigentes de todos os clubes e centros madeirenses.

À noite está, então, marcado o jantar com a presença confirmada de 800 pessoas, altura em que certamente o autarca deverá sensibilizar ao investimento na Região. No domingo, 3 de Junho, Paulo Cafôfo participará na missa de celebração em Londres e volta a manter contactos com os conterrâneos. Pelo meio haverá lugar ainda para encontros com algumas entidades que a seu tempo serão divulgadas.

Miro Freitas actua

‘O menino do povo’, como costuma ser conhecido o cantor madeirense, Miro Freitas, também vai estar junto dos emigrantes. Conhecido por arrastar inúmeras pessoas para os seus concertos, irá subir ao palco para mostrar os seus dotes vocais à comunidade madeirense. Sempre que sai da Região para realizar um concerto ao vivo em países com uma grande expressão de emigrantes madeirenses, Miro Freitas tenta levar um pouco da Madeira, até porque grande parte deles sentem muitas saudades das suas origens.

Além deste espectáculo, Paulo Gouveia lembra também as actuações de grupos de folclore, tudo para que seja assinalado com grande solenidade a presença de Cafôfo em terras de Sua Majestade.

DIÁRIO parceiro

Não é de agora que a Empresa Diário de Notícias entra como parceira em eventos que decorrem em países onde a diáspora tem forte implantação. Tem sido assim, em especial na Venezuela, na África do Sul, na Inglaterra e noutros pontos. Paulo Gouveia aplaude esta ligação depois de ter estado com o gerente-executivo da Empresa Diário de Notícias, José Bettencourt da Câmara.