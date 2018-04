Livre garante vitória

Um livre superiormente convertido por André Carvalhas mantém o União com fortes possibilidades de se manter na II Liga. Foi um jogo difícil, muito disputado e com poucas oportunidades, mas o União conseguiu – com alma – manter viva a esperança de fugir aos lugares do fundo da classificação.

Torna-se complicado vencer jogos perante equipas que também não estão salvas e o União teve de se agarrar a um livre para gerir o resultado até final, porque não aproveitou outra oportunidade, que poderia ter garantido um vitória sem passar pelo sufoco final.

A primeira parte foi de ausência de imaginação para ambas as equipas e só aos 42 e 43 minutos, surgiram oportunidades de golo. Gildo Júnior, desmarcado na área, rematou para a melhor defesa da tarde de São Bento e na resposta Reinaldo Mandava aproveitou um erro de marcação, mas rematou por cima.

Na segunda parte o União surgiu mais dinâmico e desinibido, mas Flávio Silva não deu a melhor sequência aos passes de Betinho e Danilo Dias. Num livre em posição frontal, André Carvalhas não deu hipóteses de defesa ao guardião serrano e abriu o activo, quando estavam decorridos 63 minutos. Aos 78, e após uma perda de bola, surgiu um contra-ataque dos madeirenses, só que Gildo Júnior não aproveitou a oportunidade para ‘matar’ o jogo, obrigando São Bento a uma grande defesa.

O Sp. Covilhã procurou o empate e apenas Renato Reis criou algum perigo na situação mais flagrante desta fase do jogo. O União defendeu-se e agarrou uma vantagem magra, mas bastante importante nas contas da manutenção. É que numa situação destas os erros tornam-se irremediáveis e ao União só as vitórias contam e esta foi bem valiosa, deixando tudo em aberto na luta pela permanência.

As possibilidades aumentam, mas é importante contar com os resultados dos encontros que hoje vão ter lugar nesta 35.ª jornada da II Liga. Os deslizes de outras equipas podem colocar o União próximo da recuperação, mas para já a sua parte do trabalho, nesta ronda, está feito. Os próximos encontros vão decidir quem vai manter-se neste escalão e para os madeirenses é fundamental vencer fora de portas.