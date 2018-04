Lisboa impõe 42 milhões em juros excessivos

Apesar de, ainda este mês, o Estado Português ter conseguido adquirir um empréstimo obrigacionista de três mil milhões de euros a 15 anos, a uma taxa de juro de 2,325%, o Governo da República continua a cobrar à Região uma taxa 1,05% mais elevada do que aquela que paga aos seus credores.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, não obstante as diversas solicitações formais do Governo Regional para rever as condições do empréstimo do Estado (contraído a 27 de Janeiro de 2012, no âmbito do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro - PAEF), o Estado permanece sem dar qualquer resposta às reivindicações da Madeira e a não estender esses benefícios ao custo do empréstimo da RAM.

Este assunto, abordado diversas vezes junto do Governo da República, foi contemplado no âmbito do Orçamento de Estado para 2018, embora de uma forma pouco objectiva e apenas fixando um prazo de 30 dias para que o Estado desse início às negociações conducentes à redução da taxa de juro em vigor. Na sequência dessa situação, em Janeiro do corrente ano, o Governo Regional procedeu ao pedido de abertura das negociações. Todavia, após uma reunião realizada em Fevereiro último, nada mais aconteceu, ou seja, em cerca 5 meses o Governo da República limitou-se a agendar uma reunião para, formalmente, dar início às negociações, mas depois votou esta matéria ao esquecimento.

Refira-se que, actualmente, a Região está a pagar uma taxa de juro de 3,375% pelo empréstimo contraído em 2012, enquanto o Estado está a financiar-se a 2,3%. O DIÁRIO sabe que, algo que a Madeira também pretende, é fazer incidir sobre o seu empréstimo as mesmas condições que a República tem obtido no mercado.

Alteração da taxa permitiria poupar 42 milhões em 3 anos

De acordo com o Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, a revisão da taxa de juros para níveis semelhantes aos obtidos pelo Estado Central no mercado, permitiria à Região uma poupança anual 14 milhões de euros.

“Se a taxa de juro do empréstimo do Estado à Região fosse reduzida para 2,3% como a que o Estado paga, a poupança, nestes últimos três anos, teria sido de 42 milhões de euros, valores que a Região poderia ter canalizado para a área da saúde, nomeadamente para os cuidados médicos continuados, ou para a assistência social, ou outros”, esclarece o governante ao DIÁRIO, sublinhando que enquanto esta revisão não acontecer, aquilo que seria legitimamente uma poupança da Região, será um proveito do Estado, o que se configura como uma inaceitável discriminação.

Pedro Calado sublinha também que com a evolução positiva dos mercados financeiros, as taxas de juros têm vindo, ano após ano, a baixar sucessivamente, mas inexplicavelmente a redução do custo do financiamento nunca se reflectiu no empréstimo concedido à Madeira.

Saliente-se que os encargos com juros do empréstimo do Estado à Madeira representam, à taxa actual, 45% dos encargos totais com juros.

Além disso, realça o Vice-Presidente do Governo, esta redução das taxas de juro foi um compromisso assumido pelo actual Primeiro-Ministro numa visita à Madeira realizada em Março de 2015. Numa acção de campanha no Funchal para as Regionais, António Costa afirmou não fazer sentido que “a República hoje, tendo, felizmente, taxas de juro melhores, continue a cobrar taxas de juro piores à Região Autónoma da Madeira”. Pedro Calado recorda ainda que o próprio Partido Socialista chegou a apresentar uma proposta na Assembleia da República nesse sentido, que inexplicavelmente, acabou por retirar.

Refira-se ainda que, associados ao empréstimo contraído no âmbito do PAEF, desde 2012 e até à data, a Região já pagou em juros cerca de 224 milhões de euros.