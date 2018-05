Lisboa é a cidade mais cara para os universitários

A cidade de Lisboa revela-se a mais cara para os estudantes universitários. Os dados da Uniplaces, uma plataforma online de arrendamento de quartos, mostram uma diferença considerável entre os custos associados ao arrendamento de quartos, alimentação e transportes nas principais cidades estudantis do país: Lisboa(626€), Porto (496€), Coimbra (433€) e Braga (493€).

Os números base, tendo em conta os dados de Abril, mostram que, em média, um estudante universitário despende 512 euros por mês. No entanto, os números referentes a Lisboa são superiores.

Há, todavia, um aspecto que é transversal a estas cidades de estudantes e que está relacionado com o arrendamento. Esse ocupa sempre a maior fatia do orçamento. Na capital o alojamento ascende aos 409 euros, sendo que em Braga fica-se pelos 299 euros e pelos 298 euros no Porto. Já em Braga, o alojamento custa, em média, 222 euros.

Uma outra fatia do orçamento dos universitário está relacionado com a alimentação. Lisboa toma novamente a dianteira, com os jovens a terem que despender cerca de 181 euros. Neste caso, em Coimbra o montante é de 176 euros. No Porto e em Braga essa fatia do orçamento é de 168 e 166 euros, respectivamente.

Por fim, nos parâmetros analisados pela Uniplace, o transporte ocupa a menor parte do orçamento. Em média, são 32 euros do orçamento que se destinam a pagar os passes mensais destes estudantes. Em Lisboa custam 36 euros, em Coimbra são 35 euros, no Porto custam 30 euros e em Braga ficam-se pelos 28 euros.

Criada por portugueses em 2012, a plataforma de alojamento universitário Uniplaces permite aos proprietários e senhorios a rentabilização dos imóveis junto do mercado de arrendamento universitário, que tem vindo a crescer nos últimos anos, em várias cidades universitárias da Europa.

Actualmente, a plataforma conta com “mais 50 mil anúncios activos, disponíveis para estudantes de mais de 100 países” que procuram um apartamento ou um quarto para viverem durante o período de estudos. *com Lusa