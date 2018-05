‘Limpou’ o pó e o ouro

O caso aconteceu no Santo da Serra e deixou abalada a lesada. Uma mulher foi chamada para ajudar a fazer limpezas, numa casa localizada no sítio de João Ferino, sendo que a dona da habitação acredita que esta terá furtado algum do seu ouro.

Segundo o DIÁRIO apurou, a PSP encontra-se a investigar o caso. A lesada terá acordado com uma mulher, que habitualmente a ajudava em tarefas “mais pesadas”, para que esta fizesse algumas limpezas em casa, preparando-a para a tradicional visita do Divino Espírito Santo.

Assim foi, com a ‘empregada’ a deslocar-se à casa nos dois primeiros dias deste mês, ficando combinado que o pagamento seria feito no domingo seguinte, com a ‘patroa’ a esperá-la para o almoço.

No entanto, sem razão aparente, a mulher acaba por desmarcar o combinado e, só mais tarde, a dona da casa apercebe-se de que o ouro que tinha guardado junto a um baú tinha desaparecido.

De acordo com a lesada, tratam-se de três pulseiras em ouro, que no total devem ascender aos 2 mil euros. “As pulseiras estavam guardadas dentro de um saco de plástico, junto dessa arca”, explica.