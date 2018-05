Ligeiro recuo no melhor ciclo de desemprego

A taxa de desemprego no 1.º trimestre de 2018 na Região Autónoma da Madeira aumentou em 0,2 pontos percentuais face ao 4.º trimestre de 2017, passando de 8,9% para 9,1%. Um aumento que é muito inferior ao que se verificara no 1.º trimestre de 2017 (12,5%) face ao trimestre anterior a esse (11%).

Os dados foram conhecidos ontem e mostram, por outro lado, que apesar do retrocesso, estes 9,1% são o segundo valor mais baixo (como está no gráfico) desde que em 2011 foi alterada a forma de cálculo deste indicador económico e social, o que também implica que este tenha sido o melhor 1.º trimestre nestes oito anos, nomeadamente menos 10,7 pontos percentuais face ao pior trimestre de sempre, que foram os primeiros três meses de 2013 (19,8%).

Segundo o Instituto de Emprego “esta situação reflecte a sazonalidade da economia regional, mas também espelha o crescimento na Região da população regressada da Venezuela. Efectivamente, embora este fenómeno já se tenha evidenciado desde meados de 2016, verifica-se um aumento de inscrições no Serviço Público de Emprego nos últimos meses. No 1º trimestre de 2018, o Instituto de Emprego da Madeira, IP-RAM registou 462 novas inscrições de desempregados oriundos da Venezuela, o que corresponde a um crescimento de 60,4% face aos mesmos meses de 2017”.

É de referir ainda que, “em sentido contrário à evolução do indicador do INE, o desemprego registado na RAM pelo Instituto de Emprego da Madeira, que correspondente a inscritos identificados individualmente, manteve a tendência decrescente nos 3 primeiros meses do ano, ainda que de baixa intensidade. Assim, no final de Março de 2018 o número de desempregados inscritos era inferior em 0,3% ao valor registado no final de Dezembro de 2017”, conclui.

Ainda há que realçar que a estimativa da população desempregada, analisada pela Direcção Regional de Estatística, “fixou-se em cerca de 12,1 mil pessoas, tendo registado um decréscimo homólogo de 26,4% (-4,3 mil pessoas) e um acréscimo trimestral de 0,8% (cerca de mais 100 pessoas), enquanto “a população empregada situou-se em cerca de 121,2 mil pessoas, o que reflecte um acréscimo homólogo de 5,4% e um decréscimo trimestral de 1,4% (+6,3 mil pessoas face ao trimestre homólogo e -1,7 mil face ao trimestre anterior)”.

Maior quebra em um ano

Por fim, outras duas notas. “A taxa de desemprego para Portugal fixou-se nos 7,9%, valor inferior ao trimestre anterior em 0,2 p.p. e em 2,2 p.p. quando comparada com o 1.º trimestre de 2017”, o que significa que a Madeira tem uma taxa de desemprego 1,2 pontos percentuais acima da média nacional e é a Região com a mais alta taxa de desemprego, facto que ocorre há já alguns anos.

No entanto, se “face ao trimestre anterior, a região que apresentou um aumento mais pronunciado da taxa de desemprego foi a RAA (+0,6 p.p.), enquanto a maior diminuição observou-se no Norte (-1,2 p.p.)”, é em termos homólogos que podemos encontrar um factor ainda mais positivo: “A maior redução na taxa de desemprego verificou-se na RAM (-3,4 p.p.), encontrando-se no polo oposto a RAA com uma diminuição de apenas 0,4 p.p.”, conclui.