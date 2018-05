Os clubes das I e II Ligas de futebol decidiram-se, em Assembleia Geral Extraordinária da Liga, pela obrigatoriedade de todos os estádios da I Liga terem uma ‘caixa de segurança’, isto é, uma zona especial de protecção para acolher os adeptos visitantes, algo que hoje apenas acontece nos recintos de Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga.

Todos os outros recintos, entre os quais se incluem os estádios de Marítimo e Nacional, terão dois anos para implementar a medida, que visa, acima de tudo, controlar os adeptos das equipas adversárias, nomeadamente as claques, como forma de travar a violência.

A caixa de segurança é uma exigência da FIFA e trata-se de uma zona específica de um qualquer estádio, com capacidade para pelo menos 5% da lotação do mesmo, que é protegida por uma malha muito fina, que fica presa do chão até à cobertura, que é incandescente e que evita que os adeptos possam arremessar objectos para outras bancadas, nomeadamente cadeiras, bem como tochas e bombas. Não é do agrado dos adeptos mas para a PSP tem sido uma mais-valia nos principais recintos em Portugal.

A medida terá agora de ser implementada nos outros recintos, nos próximos dois anos mas, segundo apurámos, ninguém vai dar um primeiro passo nesse investimento, que em alguns casos é avultado, até porque há estádios cujas zonas afectas às equipas adversárias não têm cobertura, como acontece no Estádio da Madeira.

Os clubes vão, por isso, tentar envolver a Secretaria de Estado do Desporto, na tentativa de serem apoiados.

Marítimo e Nacional têm zonas reservadas aos adversários

Refira-se que tanto os estádios do Marítimo e Nacional têm zonas reservadas aos adeptos das equipas adversários, devidamente isoladas e que oferecem segurança. Destinam-se a apenas ao público visitante, sendo que nos Barreiros dá para sentar cerca de 600 espectadores, mais do que os 5% exigidos da capacidade de lotação do recinto, enquanto na Choupana é reservada para pouco mais de 500 adeptos, o que é também mais do que o limite mínimo afecto a simpatizantes do clube adversário.